DJ Volkswagen steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Ausblick bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Rückenwind gaben dem DAX-Konzern einmal mehr die Premiummarken Audi und Porsche. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde im Wesentlichen bestätigt. Es wird nun jedoch erwartet, dass sich die Auslieferungen an Kunden des Volkswagen Konzerns in der Größenordnung des Vorjahres bewegen werden.

Bessere Autoverkäufe vor allem in China und Europa sorgten in den drei Monaten den weiteren Angaben zufolge für ein Umsatzplus um 24,2 Prozent auf 70,712 Milliarden Euro. Analysten hatten rund 70 Milliarden Euro erwartet. Operativ verdiente VW 4,269 Milliarden Euro, das ist 64,5 mehr als im Vorjahreszeitraum, aber weniger als Analysten erwartet haben. Insgesamt wurde das operative Ergebnis im dritten Quartal jedoch durch Einmalaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro belastet, die sich aus Neubewertungseffekten aufgrund der ausgesetzten Aktivitäten des Konzerns in Russland sowie aus Kosten im Zusammenhang mit dem Porsche-Börsengang ergaben. Die operative Umsatzrendite lag bei 6,0 (Vj: 4,6) Prozent.

Für das Gesamtjahr rechnet der Zwölf-Marken-Konzern weiter mit einer operativen Umsatzrendite am oberen Ende der Spanne zwischen 7,0 und 8,5 Prozent. Der Umsatz soll um 8 bis 13 Prozent steigen. Der Konzern geht davon aus, dass sich die Versorgung mit Halbleitern im vierten Quartal verbessert. Störungen in der Logistik können jedoch zusätzlich belastend wirken, so VW.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2022 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.