Im DAX zeichnen sich am Freitag nach dem bisher erfreulichen Wochenverlauf zunächst Gewinnmitnahmen ab, auch wenn die Verluste bei den Vorgaben aus Übersee noch recht verhalten ausfallen. In den USA hatten sich am Vortag vor allem die Technologiewerte schwach entwickelt. Nachbörslich enttäuschte dann auch noch E-Commerce-Riese Amazon mit Zahlen und Ausblick.Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell rund 0,5 Prozent tiefer auf 13.138 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aktuell noch ...

