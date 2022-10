The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.10.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2022



ISIN Name

US73179PAK21 AVIENT CORP. 2023

US718172CD93 PHILIP MORRIS INTL 17/22

XS1706605109 CHINA, VOLKSREP. 17/22

CH0360172750 ELECTR. D'EMOSSON 17-22

AT0000A16WQ1 ERSTE GP BNK 14-22 MTN

DE000DDA0L33 DZ BANK IS.A987

DE000BLB6XY0 BAY.LDSBK.IS. 18/22

DE000DK0EVL7 DEKA MTN SERIE 7501

DE000DK0ERH3 DEKA MTN SERIE 7437

XS1899129438 AFR. DEV. BK 18/22 MTN

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de