27. Oktober 2022 - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das "Unternehmen" oder "Kiplin") begrüßt die jüngste Ankündigung (Dienstag, 25. Oktober 2022), dass Kanada fast 1 Mrd. Dollar (970 Mio. CAD) an Finanzmitteln zur Verfügung stellen wird, um einen an das Netz gekoppelten Small Modular Reactor (SMR, kleiner modularer Reaktor) zu entwickeln, eine neue Nukleartechnologie, die als Schlüsselelement der Pläne des Landes zur Emissionsreduzierung angepriesen wird, so Jonathan Wilkinson, der Minister für natürliche Ressourcen.

Siehe: https://www.cp24.com/news/trudeau-government-invests-nearly-1-billion-in-new-ontario-nuclear-reactor-1.6124001

Nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) gibt es weltweit etwa 50 SMR-Designs und -Konzepte. Die meisten von ihnen befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien, und einige sind angeblich in naher Zukunft einsatzbereit. Zu Beginn dieses Jahres haben vier Provinzregierungen (Saskatchewan, Ontario, New Brunswick und Alberta) einen Plan zur Entwicklung von Kernenergie in Kanada vorangetrieben. Don Morgan, der für SaskPower in Saskatchewan verantwortliche Minister, und seine Amtskollegen in den Provinzen erklärten, die kleineren Reaktoren seien eine gute Lösung, um umweltfreundliche Energie in entfernte Kommunen und in die Ölsande von Alberta zu liefern.

Im Folgenden einige der Kernaussagen der jüngsten Ankündigung der Regierung:

- Die Finanzmittel, die von der Canada Infrastructure Bank (CIB) aus dem Pool zur Förderung von Investitionen in umweltfreundliche Energien als zinsvergünstigtes Darlehen angeboten werden, sollen in die Vorbereitungsarbeiten fließen, die vor dem Bau des Atomreaktors erforderlich sind, einschließlich Projektentwurf und Standardvorbereitung.

- Bei der Ankündigung vom Dienstag gab der CEO von Ontario Power Generation (OPG), Ehren Cory, bekannt, dass das Unternehmen die Finanzmittel so investieren wird, dass der SMR bis zum Jahr 2029 im Kernkraftwerk Darlington (Darlington Nuclear Generating Station) gebaut und voll funktionsfähig ist. Neben Cory war auch Todd Smith anwesend, der Energieminister von Ontario.

- Es wurde eingeräumt, dass Atomenergie für das Erreichen der Klimaziele Kanadas von entscheidender Bedeutung ist. Wilkinson erklärte im Darlington Energy Complex in Clarington, Ontario, wie folgt: "Kanada, wie auch die restlichen G7-Staaten, wollen bis 2050 netto null Emissionen erreichen. Die Regierung verfolgt das unmittelbare Ziel, die Emissionen bis 2030 um 40 % bis 45 % zu senken, also unter das Emissionsniveau von 2005. Atomkraft ist eine Energiequelle, die zum Erreichen der Klimaziele und zur Deckung des wachsenden zukünftigen Bedarfs beitragen kann."

- Sobald der SMR vollständig errichtet ist, meinte OPG, werde er jedes Jahr ca. 740.000 Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen - dies entspricht ungefähr den Abgasemissionen von 160.000 Autos mit Benzinantrieb.

Das Athabasca-Becken von Saskatchewan ist der führende kanadische Uranproduzent, wobei 90 Prozent exportiert werden und mit den übrigen 10 Prozent die Atomreaktoren in Kanada betrieben werden. Das Uran aus Saskatchewan wird zur Energieversorgung von ungefähr 1 von 20 Haushalten in den Vereinigten Staaten eingesetzt (*). Laut der jährlichen Umfrage 2021 des Fraser Institute bei Bergbauunternehmen rangiert Saskatchewan weiterhin auf Platz 1 der besten Orte in Kanada und auf Platz 2 der weltweiten Rechtssysteme, die für Bergbauinvestitionen attraktiv sind.

Kiplin ist im Athabasca-Bezirk gut positioniert und hat das Recht, eine 100-prozentige Beteiligung am Uranprojekt Cluff Lake Road ("CLR") zu erwerben. Das Projekt CLR erstreckt sich über etwa 531 ha im südwestlichen Athabasca-Becken und liegt fünf Kilometer östlich der Cluff Lake Road (Hwy 955), die zur historischen Mine Cluff Lake führt, in der in der Vergangenheit etwa 62 Millionen Pfund Yellowcake-Uran produziert wurden. Das Projekt CLR ist außerdem vollständig vom hochkarätigen Projekt Paterson Lake North (PLN) von Fission 3.0 Corp. umgeben.

Die Ergebnisse eines auf dem Projekt CLR kürzlich abgeschlossenen Explorationsprogramms (siehe Pressemitteilung vom 5. Oktober 2022) werden bekannt gegeben, sobald die Ergebnisse vorliegen.

"Das Unternehmen begrüßt die Unterstützung der Bundesregierung für die Entwicklung und Förderung des Sektors der kleinen modularen Reaktoren (SMR). SMR könnten eine bedeutende Rolle bei der Verringerung der zukünftigen Emissionen Kanadas spielen, die Energieunabhängigkeit kleinerer Gemeinden im Norden ermöglichen und die Entwicklung abgelegener Rohstoffprojekte fördern. Das Wachstum und die Wiederbelebung des Nuklearsektors werden zusätzliche Uranvorkommen erfordern, und Kiplin konzentriert sich auf die Exploration im uranreichen Athabasca-Bezirk", erklärt Director Dr. Peter Born.

*(https://www.saskatchewan.ca/business/investment-and-economic-development/key-economic-sectors/energy#:~:text=%20Saskatchewan%20is%20)

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt hat und dafür verantwortlich ist.

Über Kiplin Metals Inc.

Kiplin Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen einen Mehrwert für unsere Aktionäre, indem wir aussichtsreiche Mineralexplorationsmöglichkeiten identifizieren und erschließen. Unsere Strategie besteht darin, unsere Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion voranzutreiben. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Kiplin Metals während des gesamten Bergbau-Lebenszyklus einen hervorragenden Wert für die Aktionäre erzielen.

Das Uranprojekt Cluff Lake Road. Kiplin Metals hat das Recht auf den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Uranprojekt Cluff Lake Road (das "CLR-Projekt"). Das CLR-Projekt deckt rund 531 Hektar im südwestlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan ab, wo mehrere neue Entdeckungen, darunter auch die Uranlagerstätten Arrow und Tripe R, gemacht wurden. Das CLR-Projekt liegt 5 km östlich der Cluff Lake Road (Highway 955), die zur historischen Mine Cluff Lake führt, die früher rund 62.000.000 Pfund Yellowcake-Uran produzierte.

Das Goldprojekt Exxeter erstreckt sich über 715 Hektar Grundfläche in Val d'Or (Quebec), einem der weltweit bedeutendsten Goldgebiete, in dem bis Ende 2019 mehr als 113,4 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Projekt deckt einen 3,8 Kilometer langen Abschnitt der tektonischen Cadillac-Zone ab, der wichtigsten geologischen Struktur für die Goldmineralisierung in Val d'Or.

