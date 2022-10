Am Donnerstag war der Kurs des Euro nach geldpolitischen Beschlüssen der EZB und Aussagen der Notenbankpräsidentin Christine Lagarde im Anschluss an die Zinsentscheidung mehr als einen Cent gefallen.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen. Er hat sich damit ein Stück weit von den Vortagesverlusten erholen können. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9983 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Dagegen tendiert der Franken sowohl zum Euro als auch zum Dollar minim fester. Das Währungspaar EUR/CHF notiert aktuell bei 0,9877 Franken nach 0...

