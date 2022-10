Die OMV hat in den ersten drei Quartalen Umsatzerlöse in Höhe von 47,791 Mrd. Euro (Vorjahr 22,2 Mrd. Euro) erreicht. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten liegt nach drei Quartalen bei 9,074 Mrd. Euro (Vorjahr 3,959 Mrd. Euro). Das Periodenergebnis verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von 2,128 Mrd. auf nunmehr 4,727 Mrd. Euro. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend bereits mitgeteilt hat, soll für 2022 eine Sonderdividende in Höhe von 2,25 Euro je Aktie ausgezahlt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...