DJ BBVA verdient dank höherer Erträge aus Kreditgeschäft mehr als erwartet

Von Xavier Fontdegloria

BARCELONA (Dow Jones)--Die spanische Bank BBVA hat ihren Gewinn im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert, da höhere Erträge aus den Zinserhöhungen in den wichtigsten Märkten die steigenden Kosten und Rückstellungen ausglichen.

Für den Zeitraum Juli bis September wies die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) einen Nettogewinn von 1,84 Milliarden Euro aus, was einer Steigerung von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten einen Gewinn von 1,55 Milliarden Euro erwartet, wie aus einem von der Bank bereitgestellten Konsens hervorgeht.

Die Bruttoerträge beliefen sich auf 6,86 Milliarden Euro, gegenüber 5,33 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Nettozinsertrag - die Differenz zwischen dem, was Banken mit Krediten verdienen, und dem, was sie Kunden für Einlagen zahlen - stieg um 40 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen, was auf Steigerungen in Mexiko und Spanien zurückzuführen ist.

Die Bank erhöhte ihre Rückstellungen für potenzieller Verluste aus notleidenden Krediten um 51 Prozent auf 940 Millionen Euro. Angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks stiegen auch die Betriebskosten im Jahresvergleich um 18 Prozent.

