Der DAX startet am Freitag mit leichten Verlusten, bleibt aber weiterhin in Schlagdistanz zur Ausbruchsmarke aus dem langfristigen Abwärtstrend. Bislang hat der deutsche Leitindex in der laufenden Woche ein ordentliches Plus verbucht. Zum Wochenabschluss überwiegen jedoch die schwachen Vorgaben, etwa aus Asien, wo der Hangseng deutlich unter Druck steht. Die schwachen Q3-Zahlen von Amazon wirken sich ebenfalls belastend aus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

