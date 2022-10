Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen legten trotz der erneuten Leitzinsanhebung der EZB zu, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten den dritten Tag in Folge Kursgewinne gesehen, nachdem die erste Schätzung zum Wachstum der US-Wirtschaft in Q3 eine etwas bessere Wirtschaftsleistung als erwartet gezeigt habe. ...

