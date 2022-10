Am 24. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Allianz beschrieben. Der Titel des Artikels darüber lautete: "Allianz-Aktie: Fehlausbruch oder starke Trading-Chance?" In diesem Beitrag stand: "Die Allianz-Aktie ISIN: DE0008404005 hatte im April ein Hoch bei 224,50 Euro markiert und danach begann ein Abstieg bis 156,22 Euro am 28. September. Der Wiederaufstieg von diesem Tief läuft. Am Montag hat die Aktie die 100-Tage-Linie ...

