Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/33: Linde vs. Erste Group, OMV und Verbund, Good News Amag, Palfinger und TelekomDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/33 spreche ich am 14. Jahrestag des drittschwächsten ATX-Tags ever (ich glaub, da sag ich vor Schreck sogar 87. Oktober) über ein kleines Plus im Markt, die Ankündigung einer Sonderfolge auf Basis der Recherchegruppe, und das 5jährige ATX-Jubiläum der starken Bawag. Ein grosses Thema in Europa ist derzeit die Kappungsgrenze für Linde, ich beziehe das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...