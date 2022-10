Potsdam (ots) -Der renommierte Medienpreis PRIX EUROPA wird 2023 in der deutschen Hauptstadt Berlin verliehen. Das wird heute Abend auf der Verleihung des PRIX EUROPA 2022 in Potsdam bekannt gegeben. Die Übergabe der bedeutenden trimedialen Auszeichnungen für TV-, Radio- und Onlineproduktionen in Europa wird turnusmäßig im Oktober als Abschluss einer Festivalwoche stattfinden, gastgebende Sendeanstalt bleibt der Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb).Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey: "Die Medienstadt Berlin freut sich auf das Festival, auf die zahlreichen internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auf die Preisverleihung in unserer Stadt. Eine europaweit beachtete Medienauszeichnung wird in der wichtigen europäischen Medienmetropole Berlin vergeben. Das Festival wird die neuen Trends im Spektrum der europäischen Produktionen zeigen. Der PRIX EUROPA ist ein Gewinn für die Stadt Berlin, die zu den führenden Standorten der Medienwirtschaft auf unserem Kontinent gehört und in der der PRIX EUROPA 1987 begründet worden ist."Dr. Katrin Vernau, Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg: "Mit seinen zwei Standorten freut sich der rbb als Gastgeber dieses wichtigen europäischen Medienfestivals nach drei erfolgreichen Jahren in Potsdam, 2023 den 37. PRIX EUROPA an der Berliner Masurenallee zu begrüßen. Der PRIX EUROPA ist ein entscheidender Impulsgeber und bietet europäischen Medienschaffenden aus TV-, Digital- und Radio Media-Produktionen eine einzigartige Möglichkeit zu Austausch und Kooperation. Unser traditionsreiches rbb "Haus des Rundfunks" ist eine ideale Begegnungsstätte für kreative, journalistische Köpfe."Der PRIX EUROPA zeichnet jedes Jahr im Rahmen einer festlichen Gala die besten Europäischen TV, Radio und Digital Media Programme des Jahres aus. Vergeben werden insgesamt 17 Preise darunter der Titel "European Journalist of the Year" sowie zwei Nachwuchspreise. Der Wettbewerb wird von einem starken Bündnis aus derzeit 26 Mitgliedern europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und weiterer europäischer Träger gestützt. Die Schirmherrschaft wird vom Europäischen Parlament übernommen. Die bisherigen Austragungsorte waren Amsterdam, Straßburg, Barcelona, Porto, Reykjavik, Marseille und wiederholt Berlin. Von 2019 bis 2022 war Potsdam Austragungsort, ab 2023 ist die Stadt Berlin gemeinsam mit dem RBB Gastgeberin.Gegründet wurde das Festival 1987 auf Initiative des Europarats mit dem Ziel, die europäische Medienlandschaft zu stärken. Seitdem hat es sich zum Schaukasten der europäischen Qualitätsmedien entwickelt. Jedes Jahr sind weit über hundert europäische Produktionen im Wettbewerb vertreten. Sie machen den PRIX EUROPA zu einer wichtigen Plattform des professionellen Austauschs und der Nachwuchsförderung, die jedes Jahr Hunderte von Medienschaffenden aus ganz Europa versammelt.Die Vergabe des PRIX EUROPA 2022 findet heute Abend in der Schinkelhalle in Potsdam statt.Pressekontakt:Annika ErichsenPRIX EUROPA Press Officepress@prixeuropa.eu+49 30 97993 10913www.prixeuropa.euOriginal-Content von: PRIX EUROPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102535/5355993