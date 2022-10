Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV AG (ISIN: AT0000743059) will der Hauptversammlung im Jahr 2023 eine Sonderdividende in Höhe von 2,25 Euro pro Aktie vorschlagen. Die Sonderdividende soll zusätzlich zur regulären Dividende für das Geschäftsjahr 2022 ausgeschüttet werden. Die Höhe der regulären Dividende für 2022 steht noch nicht fest In diesem Jahr wurde eine reguläre Dividende in Höhe von 2,30 ...

