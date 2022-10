NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 175 auf 135 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Online-Handelskonzerns seien etwas schwach ausgefallen, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem deute der Ausblick auf das vierte Quartal auf ein sich verschlechterndes Konjunkturumfeld hin. Der Experte reduzierte seine Prognosen./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 02:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 02:15 / EDT

