Erfurt (ots) -Sarah trifft Influencer Nic van der Coelen und besucht einen Selbstverteidigungskurs. Ben wird zum Stuntman und trifft Gaming-Influencerin Gnu. Außerdem stehen, pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft in Katar, die "KiKA LIVE Fußballgames" an. Das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA sowie jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Foto-Hacks für Social Media am 2. November 2022 um 20:00 UhrMit welchen einfachen Tricks lassen sich richtig coole Fotos machen? Influencer Nic van der Coelen zeigt seinen Fans immer wieder verblüffende Foto-Effekte. "KiKA LIVE"-Moderatorin Sarah verrät er einige seiner besten Tricks.Ben trifft Gnu am 3. November 2022 um 20:00 UhrGnu gilt als erfolgreichste Gaming-Influencerin. Aber wie sieht ein Leben als Streamerin und Webvideo-Produzentin wirklich aus? Ben schaut hinter die Kulissen, spricht mit Gnu über ihren Erfolg, will aber auch wissen, ob das Influencer-Leben neben Berühmtheit auch andere, negative Seiten hat.Die "KiKA LIVE Fußballgames" vom 7. bis 11. November 2022 um 20:00 UhrDie Fußballweltmeisterschaft steht an. Aber bevor die Teams in Katar um den Titel kicken, starten die "KiKA LIVE Fußballgames". Bei den Profis geht's um Pokale und Millionen, bei "KiKA LIVE" geht's um Spaß und Geld für die Vereinskasse. Sarah und Ben besuchen vier Fußballvereine und haben verrückte Spiele im Gepäck. Hier gewinnt nicht das Dribble-Genie, der Stürmer-Star oder das Torwart-Ass, sondern nur das Team.Ben als Stuntman am 16. November 2022 um 20:00 UhrBrennende Autos, waghalsige Sprünge vom Dach und fliegende Motorräder. Beim Stuntteam des Filmparks Babelsberg wird Ben zum Stuntman. Wie fit muss man sein, um mit den Profis mitzuhalten und was traut sich Ben?Sarah besucht einen Selbstverteidigungskurs am 21. November 2022 um 20:00 UhrIn der dunklen Jahreszeit fühlen sich viele auf dem Nachhauseweg unwohl. Wie verhält man sich richtig in Gefahrensituationen? Sarah besucht einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Jugendliche in Furth."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr und jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.