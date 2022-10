Visana übernimmt auf 2023 hin via eine Kapitalerhöhung einen Anteil von 32,4 Prozent an der im Jurabogen ansässigen Klinikgruppe.Freiburg - Der Berner Kranken- und Unfallversicherer Visana beteiligt sich am Hôpital du Jura Bernois der Aevis Victoria-Gruppe. Die Aevis-Tochter Swiss Medical Network hofft, diese Art von öffentlich-privaten Partnerschaften zu multiplizieren. Visana übernimmt auf 2023 hin via eine Kapitalerhöhung einen Anteil von 32,4 Prozent an der im Jurabogen ansässigen Klinikgruppe, teilte Aevis am Freitag...

