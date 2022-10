Gold: Mit (Turbo)-Calls auf Trendwende setzen

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse besteht beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157) die Chance auf eine Trendwende. Hier die kurze Analyse:

"Rückblick: Mit zwei gleichlangen Abwärtsstrecken brach der Goldpreis zweimal in den letzten Wochen an den Support bei 1.615 USD ein und konnte ihn auch zweimal verteidigen. Zuletzt wurde dieser potenzielle bullische Doppelboden mit dem Bruch einer steilen Abwärtstrendlinie und dem Anstieg über den Widerstand bei 1.640 USD nach oben verlassen. Aktuell kann sich der Goldpreis unweit der Ausbruchsmarke in einer Seitwärtsbewegung stabilisieren.



Charttechnischer Ausblick: Idealerweise zieht der Goldpreis in den nächsten Stunden und Tagen an den Widerstand bei 1.688 USD an, ohne zuvor die 1.640-USD-Marke zu unterschreiten. Damit bliebe zumindest die Chance auf eine Trendwende gewahrt. Gelingt ein Ausbruch über 1.688 USD würde dies ein Kaufsignal generieren. Die Folge wäre eine Kaufwelle bis 1.720 und 1.735 USD. Darüber wäre die Trendwende gelungen. Setzt der Goldpreis dagegen unter 1.640 USD zurück, würde dies für die Wiederaufnahme des Abwärtstrends und den nächsten Einbruch auf 1.614 USD und darunter ggf. bis 1.575 USD sprechen."

Kann der Goldpreis den Widerstand 1.668 USD überwinden, und danach auf zumindest auf 1.720 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.670 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 1.670 USD, Bewertungstag 20.1.23, BV 0,1, ISIN: DE000PE30JY3, wurde beim Goldpreis von 1.650,85 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 0,993 USD mit 5,68 - 5,75 Euro gehandelt.

Erreicht der Goldpreis in spätestens einem Monat die Marke von 1.720 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 8,40 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.597,555 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.597,555 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SN4U418, wurde beim Goldpreis von 1.650,85 USD mit 5,50- 5,52 Euro taxiert.

Steigt der Goldpreis auf 1.720 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 12,33 Euro (+123 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de