FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2022 entgegen den Erwartungen gewachsen, was vor allem am Privatkonsum lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent und lag um 1,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen BIP-Rückgang um 0,2 Prozent auf Quartalssicht und eine Jahreswachstumsrate von nur 0,7 Prozent prognostiziert.

Im zweiten Quartal war das BIP um bestätigt 0,1 Prozent und auf Jahressicht um revidiert 1,6 (vorläufig: 1,7) Prozent gewachsen. Gestützt wurde das Wachstum Destatis zufolge vor allem vom Privatkonsum. Das BIP überstieg erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder das Niveau des vierten Quartals 2019, dem letzten vollen vor der Pandemie, und zwar um 0,2 Prozent.

