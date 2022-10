Düsseldorf (ots) -MiniFTTO von Huawei ermöglicht den einfachen, kostengünstigen Aufbau eines leistungsstarken Glasfaser-Campusnetzes für kleine und kleinste Standorte.Huawei stellt mit MiniFTTO eine kompakte Campusnetzlösung auf Glasfaserbasis vor, die sich speziell für kleine und kleinste Unternehmen, Büros und Home Offices, Kindergärten und Kliniken oder Restaurants und Supermärkte eignet. MiniFTTO ermöglicht den Aufbau eines kostengünstigen Campusnetzes und lässt sich einfach installieren und verwalten.MiniFTTO ist eine schlankere Version der FTTO-Lösung (Fiber To The Office) von Huawei, die bereits bei mehr als 6.000 Kunden in Bürogebäuden, Krankenhäusern, Hotels und Universitäten im Einsatz ist. Sie basiert auf der F5G-Technologie (https://www.etsi.org/technologies/fifth-generation-fixed-network-f5g) (Fifth Generation Fixed Network) und nutzt Glasfaser als Kommunikationsmedium. Die Vorteile:Schnelles Netz in allen EckenMiniFTTO beinhaltet ein innovatives 5-in-1-Gateway (Router, Firewall, Glasfaseranschluss, Access Controller sowie Stromversorgung), das eine Downlink-Bandbreite von 2,5 Gbit/s bietet und bis zu 300 Verbindungen im Netzwerk unterstützt. Optische Wi-Fi 6 Access Points für den Innenbereich bieten eine Bandbreite von 10 Mbit/s für Mobilgeräte.Vereinfachte BereitstellungDas Kombi-Gateway verringert den Platzbedarf für die Bereitstellung der Geräte um 85 Prozent. Die PoF-Technologie (Power-over-Fiber) von Huawei integriert Glasfaser und Stromversorgung in ein einziges Kabel, um optische Endgeräte im Plug-and-Play-Modus mit Strom zu versorgen.Einfacher Betrieb, einfache WartungMiniFTTO unterstützt die webbasierte Verwaltung für die Fehlersuche mit einem Klick. Für die WLAN-Optimierung sind zudem keine professionellen Kenntnisse erforderlich."Die MiniFTTO-Lösung von Huawei ermöglicht qualitativ hochwertige Campusnetzwerke für kleine und kleinste Standorte, die so zudem von allen Weiterentwicklungen optischer Technologien profitieren können." - Zhou Tao, Director Huawei Enterprise Optical Product Marketing & Solution SalesWeitere Informationen finden Sie auf https://ots.de/gyu7bMInformationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Pressekontakt (Enterprise) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Bing HaoTel.: +49 (0) 6196 9697 6190E-Mail: Bing.Hao@huawei.comPressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Patrick BergerTel.: +49 (0)30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162816/5356138