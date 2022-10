Aktienrückkäufe sind ein heißes Thema. Wie zuletzt die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, haben US-amerikanische Konzerne und Unternehmen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 2022 rund 1 Billion US-Dollar in diese Kapitalmaßnahme gesteckt. Es könnten, so die derzeitige Hochrechnung, noch 1,25 Billionen US-Dollar werden. Wie es weiter in der Schlagzeile heißt, kämpfen viele Unternehmen damit gegen die volatile Marktphase. Aber wenn sie die Aktien aus dem Markt nehmen, führt das gleichermaßen ...

