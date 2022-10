EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Engel & Völkers Digital Invest veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 und wächst in einem herausfordernden Marktumfeld



28.10.2022 / 11:01 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Berlin, 28. Oktober 2022. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, nachfolgend "Unternehmen" oder, "Engel & Völkers Digital Invest"), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", hat ihren ersten Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht und bestätigt die vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022. Die operativen Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 46 % auf rund 2,6 Mio. Euro (H1 2021: 1,8 Mio. Euro). Die operativen Gesamteinnahmen beinhalten Umsätze, sonstige betriebliche Erträge sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge. Unter Berücksichtigung sämtlicher außerordentlicher Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang ergibt sich für das erste Halbjahr 2022 ein bereinigtes EBIT von -0,1 Mio. Im selben Zeitraum wuchs das Finanzierungsvolumen um rund 59 % auf rund 25,6 Mio. Euro (H1-2021: 16,1 Mio. Euro). Damit blickt die Gesellschaft auf ein erfolgreiches Halbjahr in einem sehr herausfordernden Marktumfeld zurück.



Marc Laubenheimer, Co-CEO: "Das erste Halbjahr 2022 markiert einen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Uns ist als erstem Unternehmen im aktuellen Börsenjahr der Gang an die Börse Frankfurt gelungen. Zudem haben wir gemeinsam mit unseren Anlegern eine Reihe an vielversprechenden Immobilienprojekten über unsere Plattform finanziert. Dass wir im ersten Halbjahr das Finanzierungsvolumen um mehr als 50 % steigern konnten, zeigt, dass wir mit unseren Anlegern auch in herausfordernden Zeiten Investmentopportunitäten ergreifen und gemeinsam mit Augenmaß wachsen."



Mit der am 2. August 2022 kommunizierten nachjustierten Wachstumsstrategie wurde die Geschäftsentwicklung auf die aktuell volatilen Marktbedingungen ausgerichtet. In diesem Zuge wurden Prozesse weiter optimiert und die Kostenbasis reduziert - insbesondere bei den Personalkosten, Marketingausgaben sowie Dienstleister- und Drittkosten.



Der Halbjahresbericht 2022 steht auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, eröffnet Privatinvestoren die Chance sich über die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien "Engel & Völkers Digital Invest" als Co-Investor an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.



Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bisher ein Finanzierungsvolumen von über 180 Mio. Euro ohne Projektausfälle erreicht. Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 14.000 Nutzern ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.



Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de



ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt :

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Tel: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

