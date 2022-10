Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Schweiz emittiert eine Anleihe (ISIN CH0440081567/ WKN A3LANZ) mit einer Fälligkeit zum 26.10.2038, so die Börse Stuttgart.Die Gläubiger würden einen Nominalzinssatz von 1,50% erhalten. Das Emissionsvolumen belaufe sich auf 1,07 Milliarden Schweizer Franken. Die Zinsen würden jährlich ausbezahlt, erstmalig am 26.10.2023. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Schweizer Franken in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Schweizer Franken. S&P vergebe für die Schweiz ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 27.10.2022) (28.10.2022/alc/n/a) ...

