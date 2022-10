Linz (www.anleihencheck.de) - Auf der gestrigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde wie schon im September der Leitzinssatz um 0,75% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Er liege nun bei 2,00%. Der zweite große Erhöhungsschritt sei von vielen Marktteilnehmern erwartet worden. Jedoch habe sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde bezüglich des Erhöhungstempos etwas vorsichtiger geäußert, da zuletzt der Preisdruck bei Energie etwas nachgelassen habe und keine Lohn-Preis-Spirale auszumachen sei. "Wir können bestätigen, dass weitere Zinserhöhungen in Vorbereitung sind, aber in welchem Tempo und auf welches Niveau kann ich Ihnen nicht sagen," habe EZB-Präsidentin Lagarde gesagt (Quelle: Refinitiv). Damit signalisiere sie etwas mehr Vorsicht an der geldpolitischen Front, um eine drohende Rezession zu vermeiden. Gleichzeitig hebe die EZB die Zinssätze für die günstigen längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs) von Geschäftsbanken an, um die Weitergabe der höheren Refinanzierungskosten an Unternehmen und Haushalte zu beschleunigen. Vorzeitige Rückzahlungstermine für TLTROs könnten die Geldmenge verknappen und Refinanzierungen verteuern. (28.10.2022/alc/a/a) ...

