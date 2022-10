Audi will offenbar das Produktionsvolumen seines Verbrenner-Flaggschiffs A8 in Neckarsulm kürzen und die Fertigungszahl des vollelektrischen e-tron GT erhöhen. Laut einem Medienbericht will der Werkleiter Personal in die Elektro-Produktion verschieben. Nach Informationen der "Heilbronner Stimme" sollen die von der Produktionskürzung des A8 betroffenen Mitarbeiter künftig unter anderem für die Fertigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...