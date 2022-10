Baden-Baden (ots) -Roman von Péter Nádas / zehn neue Leseempfehlungen für den November auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Schauergeschichten" von Péter Nádas steht im November 2022 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. In seinem Buch beschäftigt sich der ungarische Schriftsteller mit der menschlichen Seele, erzählt anhand der Bewohner:innen eines kleinen schaurigen Dorfes bei Budapest in den sechziger Jahren. Es treffen große Bauern auf entwurzelte Aristokraten, der Priester auf den evangelischen Pfarrer sowie ein vom Teufel besessener Bäcker auf Grand Dames auf Landpartie. Nádás lässt sie in den Diskurs treten, herauskommt ein Panoptikum von Figuren, getrieben von Missgunst und Bosheit.Platz 2: "Kleine Dinge wie diese"; Platz 3: "Lektionen"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen. Platz 2 der SWR Bestenliste November belegt der Roman "Kleine Dinge wie diese" von Claire Keegan. Auf Platz 3 landet das Buch "Lektionen" des britischen Schriftstellers Ian McEwan.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: 6. November 2022, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Péter Nádas: "Schauergeschichten", Rowohlt Verlag, 576 SeitenVollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5356174