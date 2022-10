Der Börsengang der Intel-Tochter Mobileye (WKN: A3DW3V) ist vollzogen - und letztlich hatte der Chipkonzern zwei Erfolge zu verbuchen: Die Mobileye-Aktien wurden leicht über der anvisierten Preisspanne zu je 21 US-Dollar an die Erstinvestoren verteilt. Der erste Handelstag verlief mit einem wahnsinnigen Plus von 38 % sogar noch deutlich besser. Dennoch liegt die Bewertung des Unternehmens, das am autonomen Fahren arbeitet, mit 23,1 Mrd. US-Dollar deutlich unter dem, was sich Intel noch vor wenigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...