Unterföhring (ots) -Mehr Britt, mehr Talk, mehr Klinik - aber kein Kochen mehr. SAT.1 optimiert den Audience Flow in der Access und passt das Line-up an: Ab Montag, 7. November, lädt Britt Hagedorn die Zuschauer:innen und ihre Gäste zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr zu zwei Ausgaben ihres neuen Daily Talks ein. Daniel Boschmann lässt ab 18:00 Uhr Paare intensiv in neuen Ausgaben von "Mein Mann kann" zocken. Und Ingo Lenßen ermittelt mit seinem Team in "Lenßen übernimmt" ab 19:00 Uhr. Die Kochshow "Doppelt kocht besser" pausiert am Vorabend.Mit zwei Folgen der Krankenhaus-Serie "Klinik am Südring" eröffnet SAT.1 um 15:00 Uhr den Nachmittag.Das ist das neue tägliche SAT.1-Line-up am Nachmittag und in der Access ab Montag, 7. November:- 13:00 Uhr: "Auf Streife - Berlin"- 14:00 Uhr: "Auf Streife"- 15:00 Uhr: "Klinik am Südring"- 16:00 Uhr: "Klinik am Südring"- 16:30 Uhr: "Britt - Der Talk"- 17:30 Uhr: "Britt - Der Talk"- 18:00 Uhr: "Mein Mann kann"- 19:00 Uhr: "Lenßen übernimmt"Pressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5356212