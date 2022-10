München (ots) -Oliver Bierhoff ist auch nach über 18 Jahren im Management des DFB und der Nationalmannschaft noch immer hungrig. Der einstige Torjäger wurde als "Funktionär" 2014 Weltmeister, danach rutschte die DFB-Auswahl ins Mittelmaß. "Wir haben uns zu lange auf die erfolgreichen Zeiten verlassen. Da müssen wir jetzt wieder nachlegen und dafür bin ich auch verantwortlich. Wir haben manisch nur an Systemfußballern gearbeitet", räumt Oliver Bierhoff in der WM Countdown Show bei MagentaTV ein (Sonntag, ab 19 Uhr) ein. Man habe "schon bei Jugendlichen viel zu oft auf Erfolg und Ergebnisse geachtet und nicht auf die individuelle Entwicklung des Spielers", so Bierhoff in der WM-Sendung mit Johannes B. Kerner und den MagentaTV-Experten Michael Ballack sowie Fredi Bobic. Dass ausgerechnet der EM-Torschütze von 1996 die händeringende Suche nach einem echten Neuner mitzuverantworten hat "das nervt nicht nur mich, sondern auch den gesamten deutschen Fußball."In drei einstündigen Ausgaben blickt die Countdown Show mit Moderator Johannes B. Kerner sowie hochkarätigen Gästen auf die WM in Katar, die ab 20.11. komplett bei MagentaTV gezeigt wird. Nachfolgend ein Auszug wichtiger Stimmen in der Ausgabe mit Oliver Bierhoff. Dazu gibt's auch immer Analysen der Top-Teams von Jan Henkel. Die Sendungen werden nach der Erstausstrahlung auf Fussball.TV (Kanal22) auch auf Abruf bereitgestellt. Die Folge 1 mit Bundestrainer Hansi Flick gibt's hier kostenfrei: https://www.youtube.com/watch?v=z7r3uTkqgNMDie 2. Countdown-Sendung am 30. Oktober (19 Uhr) mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff beschäftigt sich unter anderem mit dem Wirken von Oliver Bierhoff in 18 Jahren beim DFB - vom Team-Manager zum DFB Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Natürlich auch zu aktuellen Personalien, Stürmer-Problemen der Nachwuchsarbeit, "der Mannschaft" und einer Analyse der Top-Teams Spanien und England."Manisch an Systemfußballern gearbeitet"Bierhoff zu seiner Arbeit beim DFB: "Es ist schon viel passiert, aber es gibt immer noch viel anzupacken. Gerade was auch die Entwicklung unserer jüngeren Spieler angeht. Da müssen wir noch einiges geradebiegen. Wir haben uns zu lange auf die erfolgreichen Zeiten verlassen. Da müssen wir jetzt wieder nachlegen und dafür bin ich auch verantwortlich... Wir haben manisch nur an Systemfußballern gearbeitet und haben das individuelle Training ein bisschen fallen gelassen haben... Wir haben schon bei Jugendlichen viel zu oft auf Erfolg und Ergebnisse geachtet und nicht auf die individuelle Entwicklung des Spielers."Über das Ausscheiden in der Gruppenphase bei der WM 2018, das auch Bierhoff überraschte: "Das war gar nichts. Wenn mir vor dem Turnier einer gesagt hätte, dass wir nicht über die Gruppenphase hinauskommen, dann hätte ich gesagt, dass wir da sehr viel verkehrt machen müssten."Über die Problematik, dass die deutsche Nationalmannschaft und der deutsche Fußball kaum mehr einen echten Neuner hat: "Das nervt nicht nur mich, sondern auch den gesamten deutschen Fußball. Man sieht auch, wie die großen Vereine händeringend nach diesem Stoßstürmer suchen. Das kommt natürlich nicht durch Zufall. Das ist ein Ergebnis der Entwicklung in den letzten Jahren. Man braucht so einen Spieler, um die wichtigen Tore zu machen."Bierhoff zur Vergabe der anstehenden WM nach Katar: "Wir müssen immer wieder zeigen, dass es um Fußball geht und Ehrlichkeit."In der 3. Ausgabe am 6. November (19 Uhr) geht es um neue Regeln zur WM und vor allem die Teams aus Südamerika und Afrika. Ebenfalls Thema: Titelaspirant Frankreich und die potenziellen Superstars Messi, Ronaldo, Mbappé und DeBruyne. MagentaTV-Experte Fredi Bobic: "Ich würd's Messi wünschen, dass er nicht als Vize-Messi in die Geschichte eingeht." Sonntag, 30.10.2022
Ab 19 Uhr: Folge 2 "WM Countdown Show mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff"
Moderation: Johannes B. Kerner. WM-Experten Fredi Bobic und Michael Ballack
Sonntag, 06.11.22
Ab 19 Uhr: Folge 3 "WM Countdown Show WM-Favoriten und Top-Stars"
Moderation: Johannes B. Kerner, WM-Experten: Fredi Bobic, Michael Ballack, Rachid Azzouzi und Patrick Ittrich