Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec startet mit "Extend" eine weitere BRIDGE-Partnerschaft, mit denen man akademische Projekte in Zusammenarbeit mit Pharma-, Biotech- und Risikokapitalpartnern mit dem Ziel der Gründung neuer Unternehmen fördern will. "Extend"-Partner in Italien sind CDP Venture Capital Sgr und Angelini Ventures. Gemeinsam mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...