8 Prozent Minus stehen für die BYD Aktie aktuell an der Börse in Hongkong zu Buche - neue charttechnische Verkaufssignale sind die Folge. Der Aktienkurs des chinesischen Elektroauto-Konzerns drohte schon in den letzten Tagen stabil unter die charttechnische Unterstützung bei 186/188 Hongkong-Dollar zu fallen. Nun ist das Verkaufssignal an dieser Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...