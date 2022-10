Hohe Stromkosten und ein sinkender Bitcoin-Preis machen dem US-Krypto-Miner Core Scientific zu schaffen. Nach einer Konkurs-Warnung bricht die Aktie brutal ein. Die Hintergründe.

Die Aktie des US-Krypto-Miners Core Scientific hat den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mehr als 78 Prozent im Minus abgeschlossen. Das Unternehmen warnt vor einem Konkurs und hat eine entsprechende Erklärung bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender CNBC.

Core Scientific ist eines der größten börsennotierten Krypto-Mining-Unternehmen in den USA. Der Krypto-Konzern war im Juli 2021 per SPAC-Börsengang an die Nasdaq gegangen. Damals erreichte Core Scientific eine Bewertung von 4,3 Milliarden US-Dollar. Heute liegt der Marktwert des Konzerns nur noch bei rund 84 Millionen US-Dollar.



Die Core Scientific-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 97 Prozent an Wert verloren. Aktuell kostet ein Anteilsschein nur noch 0,23 US-Dollar.

Core Scientific erklärte, dass seine "operative Betriebsführung und Liquidität durch den anhaltenden Rückgang des Bitcoin-Preises und den Anstieg der Stromkosten stark beeinträchtigt wurden".

Am Krypto-Markt hatte es zuletzt einen heftigen Crash gegeben. Der Marktwert aller weltweit rund 21.400 Kryptowährungen war von fast drei Billionen im November 2021 auf aktuell rund 910 Milliarden US-Dollar gefallen. Der Bitcoin ist im selben Zeitraum von rund 69.000 auf aktuell rund 20.000 US-Dollar eingebrochen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Auf welche Werte Sie jetzt nicht setzen sollten, erfahren Sie in unserem kostenlosen Report "Finger Weg von diesen Charts" von Americas Most Wanted. HIER KLICKEN!

Enthaltene Werte: BTC~USD,US21873J1088