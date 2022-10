Nemetschek meldete für das 3. Quartal 2022 ein gemischtes Ergebnis. Während das Umsatzwachstum in allen Segmenten breit abgestützt war, meldeten alle Segmente einen Margendruck, was besorgniserregend ist. Das Management hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr unverändert gelassen, was auf seine vorsichtige Haltung hinweist. Wie in früheren Berichten über Nemetschek (22. September 2022) erörtert, ist der Bausektor von allen Seiten unter Druck geraten. Darüber hinaus gibt es erste Anzeichen dafür, dass sich die bisher lebhafte Aktivität normalisiert, während Rezessionsängste und steigende Zinsen die Aussichten weiter eintrüben könnten. Dennoch kann eine digitale, präzise und vorausschauende Planung die makroökonomischen Schwächen durch Kostentransparenz ausgleichen. Die Analysten von AlsterResearch bleiben daher optimistisch für die langfristige Entwicklung von Nemetschek. Das Kursziel von 56,00 EUR und die Empfehlung "HOLD" werden daher bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE





