Köln (www.anleihencheck.de) - Auf der gestrigen Sitzung hob der EZB-Rat (GC) seine Leitzinsen erwartungsgemäß um weitere 75 Basispunkte an, so die Experten von Generali Investments.Zudem habe die EZB neue Maßnahmen angekündigt, um den Banken Anreize für eine frühere Rückzahlung von TLTRO-Beständen zu geben. Sie werde die TLTRO-III-Zinssätze an ungünstigere Konditionen (den Durchschnitt der geltenden Leitzinsen) koppeln und habe außerdem beschlossen, die Verzinsung der Mindestreserven auf den Satz der EZB-Einlagefazilität zu senken. Martin Wolburg, Senior Volkswirt bei Generali Investments, erläutere diese Entscheidungen wie folgt: ...

