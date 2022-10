Die All for One Group SE (ISIN: DE0005110001), führende Consulting- und IT-Gruppe aus Filderstadt, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. November 2022 Lars Landwehrkamp und Michael Zitz als Co-CEOs und Sprecher des Vorstands ernannt hat und somit erstmalig eine Doppelspitze zur Führung der Gruppe etabliert. »Der Vorstand hat es in den letzten 2,5 Jahren unter der Führung von Vorstandssprecher Lars Landwehrkamp geschafft, die All for One Group erfolgreich weiterzuentwickeln und stabil auf Kurs zu halten - trotz erschwerter Bedingungen durch die COVID-19-Pandemie sowie der internen ... Den vollständigen Artikel lesen ...

