HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Indus Holding von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachrichten zu der Beteiligungsgesellschaft dürften kurzfristig eingetrübt bleiben, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei derzeit fair. Der rekordhohe Auftragsbestand dürfte in den kommenden Quartalen stützen./mf/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 08:01 / MESZ



ISIN: DE0006200108

