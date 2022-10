Wacker hat im 3. Quartal 2022 ein gemischtes Ergebnis erzielt. Das Umsatzwachstum setzte die Dynamik der letzten beiden Quartale fort, vor allem aufgrund besserer Preise und positiver Währungseffekte, während die Absatzmengen zurückgingen. Das EBITDA wurde jedoch trotz besserer Preise durch höhere Rohstoff- und Energiekosten sowie operative Herausforderungen belastet. Während das Management das untere Ende der EBITDA-Prognose für 2022 anhob, warnte es gleichzeitig, dass höhere Energiepreise in Europa in Verbindung mit einer Verlangsamung der Verbraucherausgaben die Rentabilität Anfang 2023 beeinträchtigen könnten. Die Analysten von AlsterResearch sind weiterhin der Ansicht, dass die Aktien von Wacker durch die sich verbessernden Aussichten für Polysilizium und günstige nationale und supranationale Vorschriften in Europa gestützt werden, die den Zugang zu den westlichen Märkten für die chinesischen Wettbewerber von Wacker erschweren werden. AlsterResearch senkt jedoch die Schätzungen, um den aktuellen makroökonomischen Herausforderungen Rechnung zu tragen. Mit einem neuen Kursziel von EUR 175,00 (alt: EUR 193,00) stufen die Analysten die Aktie erneut auf KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Wacker%20Chemie%20AG





