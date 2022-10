Die Ölpreise geben zum Wochenende aufgrund neuer Lockdownverordnungen in China leicht nach, beenden die Handelswoche dennoch mit Gewinnen. Brent markiert stabil die 96 US-Dollar Marke. Die Heizölpreise ziehen in Deutschland und der Schweiz an und verabschieden sich mit fester Tendenz in das Wochenende. Nur in Österreich ist der Heizölpreis seit Wochenbeginn auf Abwärtskurs und lässt auf weitere Preisabschläge ...

