Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Rückkehr der Inflationsrate auf das 40-Jahres-Hoch bei 10,1% im September (von 9,9% im August) dürfte zum einen nur eine vorübergehende Atempause gewesen sein, da im Oktober die Anpassung der Energiepreisobergrenze erfolgte, so die Analysten von Postbank Research.Zudem würden die Märkte die politischen Entwicklungen in Großbritannien im Bann halten. Nachdem der neue Finanzminister Jeremy Hunt den Löwenanteil der geplanten Steuererleichterungen kurz nach seinem Amtsantritt wieder kassiert habe, hätten sich die Märkte insbesondere hinsichtlich der britischen Staatsanleihen (Gilts) wieder beruhigt. Hätten 30-jährige Gilts zuvor zeitweise deutlich über 5% rentiert, seien diese anschließend wieder unter die 4% Marke gefallen. Gebannt würden die Marktakteure nun auf den neuen Premierminister Sunak, die Vorstellung von Einsparmaßnahmen im Haushalt am 31. Oktober und auf die Sitzung der Bank of England Anfang November warten. ...

