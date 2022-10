London (www.fondscheck.de) - Die Auswirkungen des im August dieses Jahres in den USA verabschiedeten Inflation Reduction Act werden nach Ansicht von Nicholas Mersch, Manager des HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero? UCITS ETF (ZERO) (ISIN IE00BLH3CQ86/ WKN A3CPGG), zu "viel mehr Investitionen" im Bereich erneuerbare Energien führen und künftig einen besonders hohen Einfluss auf die Branche ausüben, so die Experten von HANetf Limited. ...

