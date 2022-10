Straßburg/Berlin (ots) -Das Video zum Thema finden Sie im Newsroom des Europäischen Parlaments unter https://www.presseportal.de/nr/106967Das Parlament unterstützt die überarbeiteten CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, die Teil des Pakets "Fit für 55 in 2030" sind.In einer Abstimmung am Mittwoch verabschiedeten die Abgeordneten ihren Standpunkt zu den vorgeschlagenen Regeln zur Überarbeitung der CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge mit 339 Stimmen gegen 249 bei 24 Enthaltungen.Mit dem angenommenen Text, der das Mandat des Parlaments für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten darstellt, unterstützen die Abgeordneten den Vorschlag der Kommission, bis zum Jahr 2035 eine emissionsfreie Mobilität im Straßenverkehr zu erreichen (ein EU-weiter Flottenzielwert zur Verringerung der von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen verursachten Emissionen um 100 % im Vergleich zu 2021). Die Zwischenziele für 2030 liegen bei 55% für Pkw und 50% für die Lieferwagen.Weitere Einzelheiten zu den vom Parlament vorgeschlagenen Maßnahmen finden Sie hier (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans) (auf Englisch).ZitatBerichterstatter Jan Huitema (Renew, NL) (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/58789/JAN_HUITEMA/home): "Eine ehrgeizige Überarbeitung der CO2-Normen ist ein entscheidendes Element zur Erreichung unserer Klimaziele. Mit diesen Standards schaffen wir Klarheit für die Autoindustrie und stimulieren Innovation und Investitionen für die Autohersteller. Darüber hinaus wird der Kauf und das Fahren von emissionsfreien Autos für die Verbraucher billiger werden. Ich freue mich, dass das Europäische Parlament eine ehrgeizige Überarbeitung der Ziele für 2030 und ein 100 %-Ziel für 2035 unterstützt hat, was für das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 entscheidend ist."Nächste SchritteDie Abgeordneten sind nun bereit, die Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten aufzunehmen.HintergrundAm 14. Juli 2021 legte die Kommission im Rahmen des Pakets "Fit for 55" einen Legislativvorschlag zur Verschärfung der CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und neue leichte Nutzfahrzeuge (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556) vor. Der Vorschlag zielt darauf ab, einen Beitrag zu den EU-Klimazielen für 2030 und 2050 zu leisten, den Bürgern durch den breiteren Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge Vorteile zu verschaffen (bessere Luftqualität, Energieeinsparungen und geringere Kosten für den Besitz eines Fahrzeugs) und Innovationen bei emissionsfreien Technologien zu fördern.Das Video zum Thema finden Sie im Newsroom des Europäischen Parlaments unter https://www.presseportal.de/nr/106967Nutzungsrechte: Honorarfreie Verwendung im Kontext der redaktionellen Berichterstattung. Bearbeitung, Umschnitt und Verwendung von Auszügen nur nach Genehmigung.Pressekontakt:Thilo KUNZEMANNEuropäisches ParlamentPressereferent in Deutschland(+49) 30 2280 1030(+49) 171 388 4775thilo.kunzemann@europarl.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/5356443