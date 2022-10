HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3518 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/34 geht es um den 100. Plustag für den ATX TR 2022, eine extrem starke OMV, Systemausfälle bei der Wiener Börse und in meinem Kopf, Fazits des ABB zu voestalpine, Bawag, Wienerberger, Telekom Austria und SBO sowie ein All-time-High im Rosinger-Index Rosgix. Weiters: 10 Jahre Neos mit viel Gutem, aber viel zu wenig Input zur Börse, Johannes Edlbacher von PwC beantwortet eine Hörerfrage zum iShares ATX ETF. News zu Palfinger-Zahlen, News zu Cleen Energy, Addiko, RBI, Amag und das ...

