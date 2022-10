DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.798,00 -0,6% -19,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.124,00 -1,0% -31,8% Euro-Stoxx-50 3.586,19 -0,5% -16,6% Stoxx-50 3.506,86 -0,0% -8,2% DAX 13.140,09 -0,5% -17,3% FTSE 7.045,20 -0,4% -4,2% CAC 6.236,95 -0,1% -12,8% Nikkei-225 27.105,20 -0,9% -5,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 139,02 -1,24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,47 89,08 -0,7% -0,61 +26,7% Brent/ICE 96,41 96,96 -0,6% -0,55 +31,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 112,15 107,38 +4,4% +4,77 +67,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.648,92 1.663,30 -0,9% -14,39 -9,9% Silber (Spot) 19,23 19,61 -1,9% -0,38 -17,5% Platin (Spot) 951,75 962,00 -1,1% -10,25 -1,9% Kupfer-Future 3,49 3,56 -2,0% -0,07 -21,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Abschlägen dürfte die Wall Street in den Freitag starten, wobei die technologielastigen Nasdq-Indizes erneut die Abwärtsbewegung anführen. Ein enttäuschender Ausblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft von Amazon hat die Herausforderungen aufgezeigt, denen selbst die größten Unternehmen gegenüberstehen. Amazon berichtete am Donnerstag nachbörslich wie auch Apple, die indes einen Rekordumsatz erzielt hat. Vorbörslich sacken Amazon um 13,6 Prozent ab, während Apple 0,6 Prozent zulegen. "Die Ergebnisse von gestern Abend deuten auf eine sich abschwächende Wirtschaft hin, vor der wir zwar gewarnt wurden, die aber immer noch in der Lage ist, den Markt zu erschrecken", sagt Sophie Lund-Yates, Analystin beim Broker Hargreaves Lansdown. Die Ergebniszahlen der großen Technologieunternehmen werden genau beobachtet, da sie ein Indikator für das Wirtschaftswachstum und die Stärke der Verbraucher sind - zusätzlich zu der Tatsache, dass die Aktien dieser Unternehmen in den Nasdaq-Indizes und im S&P-500 stark gewichtet sind. Am Freitag werden vorbörslich Zahlen von Exxon, Chevron und Abbvie erwartet. Zudem werden die Persönlichen Ausgaben und Einkommen sowie nach Börsenstart der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan mitgeteilt. Die Twitter-Aktie ist vom Handel ausgesetzt, wie bereits am Donnerstag mitgeteilt wurde. Derweil hat Elon Musk die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter abgeschlossen und sofort Führungskräfte des Unternehmens gefeuert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Exxon Mobil Corp, ausführliches Ergebnis 3Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 59,8 1. Umfrage: 59,8 zuvor: 58,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Belastend wirkt der überraschend hohe Anstieg der Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen (NRW) und in Frankreich. Volkswirte und Marktteilnehmer hatten die EZB-Pressekonferenz am Vortag als taubenhaft interpretiert. "Die EZB scheint der Meinung zu sein, dass ein Konjunktureinbruch inflationsdämpfend wirkt", sagt Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. In der Folge habe der Markt etwas weniger EZB-Zinserhöhungen als zuvor eingepreist. Mit den NRW-Daten scheint diese Annahme nun gehörig ins Wanken zu geraten. Volkswagen verlieren 3,2 Prozent. Mit Blick auf die Entwicklung des Automobilkonzerns im dritten Quartal fällt nach Aussage eines Händlers sofort auf, dass das operative Ergebnis rund 10 Prozent unterhalb der Markterwartung ausgefallen ist. Bei Airbus (+0,8%) stellen Händler negativ heraus, dass das bereinigte EBIT rund 6 Prozent unterhalb der Markterwartung im abgelaufenen Quartal ausgefallen sei. Auf der positiven Seite ist der angehobene Cashflow-Ausblick vor Fusionen und Akquisitionen zu nennen. Gegen den Trend geht es für die Aktie der Deutschen Telekom am Freitag um 2,3 Prozent nach oben. Positiv wirkt sich hier die Entwicklung bei T-Mobile US im dritten Quartal aus. Compugroup stürzen um 10,7 Prozent ab. Als "überraschend" wird im Handel gewertet, dass die Gesellschaft wegen Projektverschiebungen die Jahresprognose für 2022 gesenkt hat. Im Handel sorgt für wenig Überraschung, dass Danone (+2,2%) den Umsatzausblick angehoben hat. Positiv werden die Geschäftszahlen zum dritten Quartal des Schweizer Baustoffherstellers Holcim (+3,1%) gewertet. Für die Aktien von Air France-KLM geht es um 16,4 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen die Kapazitätsprognose für das Gesamtjahr gesenkt hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 0,9944 -0,2% 0,9975 0,9997 -12,6% EUR/JPY 146,86 +0,8% 145,95 145,82 +12,2% EUR/CHF 0,9893 +0,2% 0,9891 1,0109 -4,6% EUR/GBP 0,8617 +0,0% 0,8641 0,8629 +2,6% USD/JPY 147,70 +1,0% 146,41 145,82 +28,3% GBP/USD 1,1538 -0,2% 1,1543 1,1589 -14,7% USD/CNH (Offshore) 7,2775 +0,4% 7,2468 7,2362 +14,5% Bitcoin BTC/USD 20.195,89 -1,0% 20.288,70 20.591,41 -56,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwach - Erneut enttäuschende Quartalsberichte haben zum Wochenausklang an den Börsen in Ostasien für teils deutliche Abgaben gesorgt. Dabei bauten vor allem die Indizes in Schanghai und Hongkong im späten Handel ihre Verluste deutlich aus. Nachdem am Vortag die Quartalszahlen der US-Technologie-Konzerne Alphabet, Meta und Microsoft für Enttäuschung gesorgt hatten, hielten auch die nachbörslich veröffentlichten Ergebnisse von Amazon, Apple und Intel nur wenige positive Nachrichten bereit. Das strahlte negativ auf die asiatischen Märkte aus. Am deutlichsten fiel das Minus in Hongkong aus, wo es im späten Handel für den Hang-Seng-Index um 4,1 Prozent nach unten ging. Der Schanghai-Composite verlor 2,2 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio reduzierte sich um 0,9 Prozent. Hier sorgte die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), an ihrer Niedrigzinspolitik festzuhalten, für keine Überraschung. Für den Kospi in Seoul ging es um 0,9 Prozent nach unten. Hier belasteten die Abgaben der beiden Technologie-Schwergewichte Samsung Electronics (-3,7%) und SK Hynix (-7,3%). Beide Unternehmen hatten im Wochenverlauf schwache Geschäftszahlen vorgelegt. Nach zuletzt vier Handelstagen mit Aufschlägen reduzierte sich der S&P/ASX 200 in Sydney um 0,9 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich einen Tag nach der wie erwartet ausgefallenen Zinsanhebung um 75 Basispunkte durch die EZB kaum verändert. Nach dem deutlichen Renditerückgang der vergangenen Tage rechnen die Anleihestrategen der Commerzbank für kommende Woche mit steigenden Renditen, was durch eine wohl zweistellige Gesamtinflationsrate begünstigt werden sollte. Zudem hat die EZB die Bedingungen für die TLTRO-III-Operationen geändert. Die Verzinsung wird ab dem 23. November 2022 an den Durchschnitt der Leitzinsen gekoppelt sein, was zum Nachteil der Banken ist und ihnen einen Anreiz liefert, die TLTRO-III-Kredite vorzeitig zurückzuzahlen. In Folge rechnen die Zinsstrategen der Commerzbank damit, dass die Banken noch in diesem Jahr TLTRO-Gelder mit einem Volumen von 1 Billion Euro an die EZB zurückzahlen, im ersten Quartal 2023 sollten dann weitere 300 bis 500 Milliarden am die Notenbank zurückgegeben werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Ausblick bestätigt

Volkswagen hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Rückenwind gaben dem DAX-Konzern einmal mehr die Premiummarken. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde im Wesentlichen bestätigt. Es wird nun erwartet, dass sich die Auslieferungen an Kunden des Volkswagen-Konzerns in der Größenordnung des Vorjahres bewegen werden.

VOLKSWAGEN KERNMARKE

Volkswagen hat in den ersten neun Monaten trotz anhaltenden Teilemangels den Umsatz gesteigert und vor Sondereinflüssen operativ deutlich mehr verdient. Gestützt wurde das Ergebnis durch einen positiven Modellmix sowie eine Erholung bei den Auslieferungen im dritten Quartal. Von Juli bis September stieg die Zahl der weltweiten Auslieferungen im Vorjahresvergleich um 15,3 Prozent auf 1,26 Millionen Fahrzeuge.

AUDI

