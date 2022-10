Mit der Zustimmung des Landtags hat die Lockerung der 10H-Regel in Bayern nun die letzte Hürde genommen. Der Landtag von Bayern hat am gestrigen Donnerstag eine Änderung der Bayerischen Bauordnung beschlossen, die zu einer Lockerung der 10H-Regel für Windenergie führt. Das bedeutet, dass in Wäldern, nahe Gewerbegebieten, an Autobahnen, Bahntrassen und Wind-Vorranggebieten der Abstand der Windräder zur Wohnbebauung auf 1000 Meter reduziert wird. In Wind-Vorranggebieten soll ab Juli 2023 ein Abstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...