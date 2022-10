Nach knapp zweijähriger Bauzeit meldet der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, dass durch die Uckermark-Leitung nun Strom fließt. Konkret sei der rund 40 Kilometer lange südliche Teilabschnitt der Uckermark-Leitung in Betrieb gegangen. Die 380kV-Leitung beginnt nördlich des Umspannwerkes Neuenhagen bei Berlin. Sie läuft über mehr als einhundert neue Strommasten und geht schließlich in der Nähe von Golzow bei Britz in die vorhandene Bestandsleitung über.Der Netzausbau in Form der Uckermark-Leitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...