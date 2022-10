NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 4,75 auf 5,25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Fluggesellschaft habe (fast) wieder ihren normalen Betrieb aufgenommen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aktien gemessen an den Fundamentaldaten immer noch teuer./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 20:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 04:15 / UTC



ISIN: DE0008232125

