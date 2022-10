Nachdem die Aktie der Deutschen Post an den vergangenen Handelstagen wieder deutlich zulegen konnte, geht es im heutigen Handel in einem eher trüben Marktumfeld wieder bergab. Die DAX-Titel verbilligen sich um mehr als zwei Prozent. Für die Experten Deutsche Bank Research bietet dieses Niveau eine attraktive Einstiegschance. So hat deren Analyst Andy Chu das Kursziel für die Anteilscheine des Logistikriesen erneut mit "Buy" eingestuft. Darüber hinaus wurde das Kursziel von 43 auf 45 Euro erhöht. ...

