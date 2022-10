Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity

Die Blazejewski MEDI-TECH GmbH ist einer der Technologieführer im Bereich komplexer 2D- und 3D-Endoskopie und konnte in den letzten Jahren sehr stark wachsen

Reinhold Blazejewski, Gründer und Geschäftsführer der Blazejewski MEDI-TECH, gibt ebenfalls Anteile an die Erbe-Gruppe ab, bleibt dem Unternehmen aber als Minderheitsgesellschafter und Geschäftsführer erhalten

SHS ist Anfang 2020 als Minderheitsgesellschafter bei der Blazejewski MEDI-TECH eingestiegen, mit dem Ziel, das Wachstum des Unternehmens und des Produktportfolios zu unterstützen

Die Erbe-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt chirurgische Produkte für Kliniken und Facharztpraxen und zählt zu den Mitbegründern der Elektrochirurgie

Tübingen / 28.10.2022

Der Tübinger Healthcare-Investor SHS veräußert seine Anteile an dem badischen mittelständischen Endoskop-Entwickler und -Hersteller Blazejewski MEDI-TECH GmbH an die Erbe-Gruppe.

Die Tübinger Beteiligungsgesellschaft SHS hat 2020 Anteile an dem Endoskop-Hersteller im Rahmen einer Minderheitsbeteiligung erworben. Ziel der Zusammenarbeit war es, mit dem Branchen-Knowhow der SHS weitere Technologien und Produkte zu entwickeln sowie weitere internationale Kunden und Partner zu gewinnen. Dies konnte in den letzten Jahren sukzessive umgesetzt werden. So ist es dem Unternehmen gelungen, den Kundenstamm zu erweitern, weitere Führungskräfte und Mitarbeiter an Bord zu holen, die 2D- und 3D-Chip-on-the-Tip-Technologien weiterzuentwickeln und den Produktionsstandort auszubauen. Zählte die Blazejewski MEDI-TECH schon vor der Beteiligung der SHS zu einem der führenden OEM-Hersteller von Endoskopen für die Medizintechnik, so ist es dem Unternehmen während der Haltedauer der SHS gelungen, weiter zu wachsen und den Platz als einer der Technologieführer für komplexe Stablinsen- und 2D- und 3D-Chip-on-the-Tip-Endoskopie-Systeme auszubauen. Die Erbe-Gruppe ist dank ihrer herausragenden Kompetenz, Erfahrung und Stellung in der Elektrochirurgie und ihres hervorragenden Marktzugangs nun der ideale Partner, die Blazejewski MEDI-TECH dabei zu unterstützen, das Wachstum voranzutreiben und weitere Generationen von innovativen 2D- und 3D-Endoskopie-Systemen auf den Markt zu bringen.

"Die Blazejewski MEDI-TECH GmbH hat sich in den letzten 30 Jahren die Technologieführerschaft auf dem Gebiet der Videoendoskopie erarbeitet. Die Erbe Firmengruppe ist auf dem Gebiet energetischer Verfahren technisch weltweit führend. Die Synergie, welche aus der Kombination dieser Ansätze resultiert, eröffnet innovative Ansätze in der Diagnose und Therapie medizinischer Krankheitsbilder. Das Ziel ist die Schaffung eines "See and Treat" Verfahrens, welches bestmögliche Therapieverfahren und somit höchstmöglichen Patientennutzen erlaubt," sagt Christian O. Erbe, CEO der Erbe-Gruppe.

"Wir bedanken uns bei SHS, die uns mit ihrem Netzwerk und ihrem tiefen Branchen-Knowhow unterstützt hat. Mit SHS haben wir einen Investor gefunden, der unsere individuelle Unternehmensgeschichte schätzt und respektiert. Wir freuen uns darüber hinaus, mit der Erbe-Gruppe als Käufer den perfekten Partner für die nächsten Schritte in die erfolgreiche Unternehmenszukunft gefunden zu haben, von denen sowohl Kunden als auch Mitarbeiter profitieren werden," erklärt Blazejewski CEO Reinhold Blazejewski.

"Die Blazejewski MEDI-TECH war von Anfang an ein beeindruckendes Beispiel für einen deutschen Mittelständler mit herausragenden Technologien und Produkten und einem starken Team. Wir freuen uns, dass wir das Unternehmen mit unserer Sektor-Expertise bei der Weiterentwicklung und beim Wachstum unterstützen konnten. Mit der Erbe-Gruppe als Käufer hat die Blazejewski MEDI-TECH einen wirklich idealen strategischen Partner gefunden. Wir wünschen beiden für die künftige Zusammenarbeit alles Gute. Darüber hinaus freuen wir uns, auch in der Zukunft vielversprechende Medizintechnik- und Healthcare-Unternehmen aus dem Mittelstand auf ihrem Erfolgskurs zu unterstützen," so SHS Managing Partner Manfred Ulmer-Weber.

Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH:

Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 50 Mio. EUR. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. Aktuell investiert SHS aus ihrem im Jahr 2022 aufgelegten sechsten Fonds mit einem Volumen von mehr als 200 Mio. €.

Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu

