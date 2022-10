Der Dax hat die gestrige (27.10.) Leitzinsanhebung der EZB vergleichsweise gut verkraftet. Der Zinsschritt um 75 Basispunkte wurde vom Großteil der Marktakteure erwartet. Dass der Index im frühen Freitagshandel noch nicht so richtig in Schwung kommt und sich aktuell auf knapp 13.100 Punkte zurückziehen muss, dürfte vor allem an den dürftigen Quartalszahlen einiger US-Technologiewerte liegen. Für den Dax muss es dennoch darum gehen, die Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...