London (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser Woche brachte nur wenige Überraschungen: Die Währungshüter um Christine Lagarde hoben die Leitzinsen um 75 Basispunkte an; der Einlagenzinssatz liegt nun bei 1,5 Prozent, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...