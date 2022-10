T-Mobile US bleibt der Wachstumsmotor der Deutschen Telekom. Dank eines weiterhin kräftigen Kundenzustroms hat der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Prognose abermals erhöht. An der Börse kamen Zahlen und Ausblick gut an, die Aktie legt vorbörslich mehr als zwei Prozent zu. Im DAX zieht die Telekom ebenfalls an,T-Mobile-Chef Mike Sievert sprach bei Vorlage der Resultate für das dritte Quartal vom bislang stärksten Anstieg der Vertragskundenzahl in der Unternehmensgeschichte. Er geht ...

